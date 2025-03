Piperspettacoloitaliano.it - Andrea Arru nei Cesaroni 7 Il Ritorno: che ruolo ha l’attore di Di4ri

Leggi su Piperspettacoloitaliano.it

Uno degli attori di punta della serie Netflixentra nel cast della popolare fiction di Canale 5.entra nel cast de I7 Il, come una delle new entry del sequel diretto e interpretato da Claudio Amendola. Scopriamo meglio chi è e chepotrà avere il giovane attore italiano.età e biografiaetà 18 anni è nato il 18 agosto 2007 a Ozieri, in Sardegna. Ha iniziato la sua carriera come modello, sfilando per marchi come Armani Junior e Pitti Immagine Bimbo, per poi dedicarsi alla recitazione. È noto soprattutto per ildi Pietro Maggi nella serie Netflixe per aver interpretato Christian Todi nel film Il ragazzo dai pantaloni rosa. Quest’ultimo è ispirato alla storia vera diSpezzacatena, un ragazzo vittima di bullismo.