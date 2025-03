Sololaroma.it - Ancora Frattesi per la Roma? A luglio addio all’Inter: Pellegrini ago della bilancia

Leggi su Sololaroma.it

che torna oggi in campo nel primo dei 9 appuntamenti che la separano dalla fine di una stagione travagliata, con la speranza però che possa regalare un piazzamento Champions insperato ma vitale per prestigio e casse del club. Dietro le quinte però tanto si sta muovendo, anzitutto per quello che sarà il successore di Ranieri, con Sarri, Pioli e Allegri nomi caldi in tale senso. Una scelta che condizionerà anche un mercato in cui non si potranno fare spese pazze ma che regalerà qualche chicca, e come si inserisce in tale scenario l’affare?La telenovela di gennaio ènegli occhi dei tifosi giallorossi, e questa potrebbe riaprirsi in estate. Ne parla il Corriere dello Sport, che dà per certo l’, dopo un Mondiale per Club che i nerazzurri vorranno giocare con l’ex Sassuolo a disposizione.