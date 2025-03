Formiche.net - Anche per X è giunta l’ora dell’Intelligenza Artificiale. La mossa di Musk

Eloncala un altro asso e sposta X verso l’Intelligenza. Il pirotecnico consigliere di Donald Trump, nonché uomo più ricco del mondo, ha infatti annunciato che la sua startup di Intelligenzagenerativa, xAI, ha acquisito X, il suo stesso social network, in una transazione interamente azionaria che valuta la piattaforma social a 33 miliardi di dollari, debito escluso. “Il futuro di xAI e di X sono intimamente legati”, ha scrittosu X, motivando l’operazione.Il fondatore di Tesla e SpaceX aveva acquistato Twitter alla fine del 2022 per 44 miliardi di dollari. Secondo, la combinazione di dati, modelli di Intelligenza, capacità IT e risorse umane delle due società consentirà alla nuova entità di offrire servizi più intelligenti e redditizi. Inoltre, lo stessoritiene che la combinazione delle capacità e competenze avanzate di intelligenzadi xAI con l’enorme portata di X sbloccherà “l’immenso potenziale dell’azienda”.