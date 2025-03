Parmatoday.it - Anche Gianni Bella vota per Montechiarugolo 'Borgo dei Borghi 2025'

Leggi su Parmatoday.it

per. Il paese alle porte di Parma è candidato per diventare ildei, il popolare artista si schiera e lancia un messaggio su Facebook."Amici!è in gara per diventare ildeie ha bisogno del vostro voto.