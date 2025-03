361magazine.com - Anche Damiano David commenta il Grande Fratello

Leggi su 361magazine.com

si è trovato nel corso di un’intervista are ildall’estero hato il reality show di Alfonso Signorini. Nel corso di un’intervista in Germania infatti all’artista è stato chiesto un commento sul. ecco la domanda che gli ha posto la conduttrice: “Te lo dico perché io sono ossessionata dallo show, da quando a dicembre queste due ragazze si sono conosciute lì dentro. Una è Zeudi Di Palma, la conosci?E lui hato così: “Certo che conosco il, perché è impossibile non conoscerlo. Onestamente, non guardo le puntate. Però guardo le clip su internet perché sono molto divertenti. La gente lì dentro impazzisce davvero. Sai che sono tutte celebrità italiane? Cioè, sono tutti vip italiani. Vanno lì e fanno casini.