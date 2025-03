Ilfattoquotidiano.it - Anche Alessandro Barbero sarà al corteo contro le armi organizzato dai 5 stelle

presente alla piazzaleconvocata dal Movimento 5il prossimo 5 aprile a Roma. Lo storico torinese, noto esperto di Medioevo, è atteso in piazza per un evento che si poneil riarmo e la guerra, temi al centro dell’iniziativa voluta da Giuseppe Conte.dovrebbeintervenire dal palco.In vista della mobilitazione, il M5S ha depositato una mozione alla Camera e al Senato per chiedere al governo di non sostenere il piano di riarmo europeo promosso da Ursula von der Leyen. Conte rilancia l’appuntamento: “Il 5 aprile ci ritroveremo per dire no al riarmo”, ribadendo che si tratta di un evento aperto a tutte le forze politiche e ai cittadini. L’invito all’unità è stato raccolto da diversi intellettuali, giornalisti e diplomatici che, in una lettera pubblicata sul Fatto Quotidiano, hanno chiesto di trasformare la manifestazione in una mobilitazione di massa.