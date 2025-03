Liberoquotidiano.it - Ancelotti-choc: "Rischia 4 anni di galera"

Guai in vista per Re Carlo del calcio europeo. Il tribunale provinciale di Madrid ha fissato per mercoledì prossimo l'inizio del processo che vede sul banco degli imputati Carlo, chiamato a rispondere di frode fiscale. Il tecnico del Real, riporta "Marca", secondo l'accusa avrebbe frodato l'erario per poco più di un milione di euro fra il 2014 e il 2015. Lo scorso anno la Procura aveva chiesto una condanna a 4e nove mesi di prigione, ritenendo cheabbia omesso nelle sue dichiarazioni i redditi relativi allo sfruttamento dei diritti d'immagine ceduti ad altri enti. Secondo gli inquirenti, durante la sua prima esperienza al Real Madrid il tecnico avrebbe fatto ricorso ad una rete "complessa" e "confusa" di trust e società interposte per canalizzare il pagamento dei diritti di immagine, simulando la cessione di tali diritti a enti "privi di reale attività" con domicilio fuori dalla Spagna.