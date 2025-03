Liberoquotidiano.it - Ancellotti sbotta, attacco pesantissimo

«Tebas? Sapevo della sua ossessione per il Madrid, non sapevo dell'ossessione per il suo allenatore. Deve concentrarsi sulle sue cose, perché sta mancando di rispetto al Madrid e all'allenatore». Così il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti è tornato a polemizzare con il presidente della Liga a proposito delle troppe partite ravvicinate tra campionato e Champions League e in particolare quella con il Villarreal. «Loro avevano accettato di spostare la partita e così anche le emittenti televisive, ma la Liga no. Se una partita può essere cambiata e loro non la cambiano, non giochiamo. Se non può essere cambiata per un altro motivo, ci presenteremo», ha detto Ancelotti che poi ha replicato alle voci di un suo futuro sulla panchina del Brasile. «Il Brasile ti ha contattato? No. Il contratto è chiaro, non ho niente da aggiungere.