Notizieaudaci.it - Anastasia Kuzmina costretta a fermarsi: ‘Ho quasi perso la vista da un occhio’

L’artistaa rinunciare a Ballando on the roadUn annuncio doloroso e inaspettato ha sconvolto i fan di Ballando con le stelle:, una delle ballerine più amate del programma, ha rivelato di averladall’occhio destro a causa di un’infezione rara e particolarmente aggressiva.colpita da una grave infezione all’occhioLa danzatrice ucraina, nota per il suo talento e la sua solarità, ha condiviso la notizia con i suoi follower attraverso un video su Instagram, in cui si mostra con occhiali scuri e visibilmente provata: “Purtroppo devo darvi brutte notizie. In questi giorni sono stata assente perché ho avuto un’infezione molto grave e molto rara, che mi ha praticamente tolto ladall’occhio destro”.Un problema di salute così serio da costringerla a rinunciare alla sua partecipazione a Ballando on the road, il talent itinerante di Milly Carlucci che gira l’Italia alla ricerca di nuovi ballerini.