Frosinonetoday.it - Anagni, a che punto è la rigenerazione Urbana di Osteria della Fontana?

Leggi su Frosinonetoday.it

"Apprendiamo solo oggi che ieri, nella SalaRagione di, l’amministrazione ha tenuto un incontro per presentare le opportunità di un bando per ladel quartiereche sarà pubblicato la prossima settimana. Un percorso avviato in Consiglio.