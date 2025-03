Bubinoblog - AMICI, SECONDA PUNTATA: SFIDE ACCESE E DUE SUPEROSPITI DOPO L’OTTIMO ESORDIO

della scorsa settimana, sabato 29 marzo in prima serata su Canale 5, Maria De Filippi conduce ladel serale di.I ragazzi tornano sul palco pronti per affrontare nuovecon straordinarie esibizioni di canto e ballo.Sono 13 i talenti rimasti in gara: Antonia, Chiamamifaro, Jacopo Sol (canto) e Alessia, Chiara e Daniele (ballo) per la squadra Zerbi-Celentano. Luk3, Senza Cri (canto) e Francesco (ballo) per la squadra Cuccarini-Emanuel Lo. Nicolò, Trigno (canto) e Francesca, Raffaella (ballo) per la squadra Pettinelli-Lettieri.In giuria: Amadeus, Cristiano Malgioglio, Elena d’Amario.Risate assicurate con la pungente ironia di Barbara Foria.Superospite musicale il cantautore multiplatino Tananai, che presenta il suo nuovo singolo “Alibi”, colonna sonora del film “L’amore in teoria”.