Amici, Chiara Bacci: Tutto Quello Che Non Sai Sulla Ballerina!

, la giovanedi24, racconta il suo percorso tra sogni, infortuni, amore e la conquista del Serale. Scoprisu di lei.: talento, determinazione e sogni in punta di piediNel cuore della scuola didi Maria De Filippi, tra coreografie intense e sfide quotidiane, brilla il nome di, una giovaneche ha conquistato il pubblico grazie alla sua eleganza e al suo percorso personale denso di emozioni. Originaria di Firenze, classe 2003,è una ragazza dal carattere riservato ma fortemente determinata, che ha trasformato la danza in un linguaggio capace di esprimere ciò che le parole non riescono a dire.Una passione nata in famiglia e cresciuta tra palcoscenici europeiè cresciuta respirando danza. Sua madre, insegnante di ballo, le ha trasmesso questa passione fin da piccola, tanto che a soli 15 anni ha lasciato casa per frequentare l’ambitissima accademia del Teatro alla Scala di Milano.