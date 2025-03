Isaechia.it - Amici 24, spoiler sull’eliminato della seconda puntata del serale: ecco chi avrebbe lasciato la scuola

Si sono tenute ieri pomeriggio le registrazionifasedi, il fortunato talent show di Maria De Filippi giunto alla sua ventiquattresima edizione.Come da anticipazioni trapelate dalla pagina attiva su X,iNews, due allievi sarebbero stati mandati al ballottaggio per l’eliminazione, ovvero il cantante Luk3squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo e la ballerina di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri Raffaella Mitaritonna.Stando a quantoato da Lorenzo Pugnaloni il secondo eliminatodeldi24 sarebbe Raffaella.quanto scritto sulle pagine di LolloMagazine: siamo in grado di darvi un’indiscrezione su chi dei due hail in corsa ildi24: proprio Raffaella sembrerebbe essere l’eliminata tra i due alunni finiti al ballottaggio finale.