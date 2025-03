Isaechia.it - Amici 24, Dandy dopo l’uscita per infortunio a un passo dal serale: “Non mi do pace”. E sulla possibilità di tornare il prossimo anno…

Ha dovuto lasciare la scuola diin seguito a unpochi giorni prima dell’inizio delCipriano, il talentuoso ballerino della squadra di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri.Arrivato nel talent show di Maria De Filippi lo scorso novembre,aver vinto la sfida contro Rebecca, il ballerino romano, originario delle Filippine, aveva da subito ottenuto molti consensi da pubblico e critica, permettendogli di ottenere l’ambita maglietta dorata del. Purtroppo lo scorso 20 marzoha dovuto comunicare ai suoi compagni di avventura di dover lasciare la scuola per via di un serio problema fisico. Parteciperà alla prossima edizione come successo ad Andreas Muller e Mattia Zenzola cheil forfait persono riusciti a essere grandi protagonisti nelle successive edizioni da ottenere poi la vittoria?A questa domandaha risposto sulle pagine di Fanpage.