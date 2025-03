Dilei.it - Amici 24, Dandy dopo il ritiro: “Non mi do pace”. Le parole di Maria De Filippi

Si è infranto sul più bello il sogno diCipriano, il ballerino della ventiquattresima edizione didiDe. Aveva già conquistato la maglia del Serale, tutto era pronto per la prima puntata del talent show quando il ventiduenne si è infortunato. È stato costretto dunque a lasciare il programma e da allora non si dà. “Mi è crollato il mondo addosso”, ha dichiarato chiaramente.Lediilad24Da sempre molto timido e riservato, ma allo stesso tempo talentuoso,di24 a distanza di una settimana ancora fatica a rendersi conto di quanto accaduto: “Anche se la salute viene prima di tutto, non mi do”, ha affermato. Oggi sta bene ma deve ovviamente recuperare il suo infortunio. Fermarsi è stata la scelta più saggia anche se decisamente dolorosa.