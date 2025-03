Isaechia.it - Amici 24, Asia e Vybes a Verissimo raccontano la loro esperienza nel talent: “Non mi aspettavo che Maria…”

(Gabriel Monaco) eDe Figlio, primi due eliminati dal Serale di24, sono stati ospiti di Silvia Toffanin a.Nel salotto di Canale 5 la giovanissima ballerina, entrata nella scuola delshow lo scorso febbraio, ha raccontato come ha vissuto l’ade la sua fine, avvenuta nel corso della prima puntata del Serale. “Ero emozionatissima, già solo ad essere nel pomeridiano, in quello studio.ci ho messo un po’ a realizzare. In più, su quel grande palco.peccato non averlo vissuto intensamente, ma è stata un’opportunità grandissima”, ha esordito, che ha aggiunto:E’ stato breve ma intenso, ogni coreografia è stata una crescita. Sono state poche ma mi hanno segnato perché in ogni puntata crescevo sempre di più. Dalla prima puntata che avevo l’ansia di salire sul palco, lo ricordo ancora, fino al Serale che è finito troppo presto ma ho voluto dare il massimo.