Tpi.it - Amici 2025, il serale: le anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) della seconda puntata

Leggi su Tpi.it

, il: le, 29 marzoStasera, sabato 29 marzo, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda ladeldi. Sedicisi sfideranno per aggiudicarsi la vittoria di questa edizione del talent show, condotta ancora una volta da Maria De Filippi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Ladi oggi è stata registrata nei giorni scorsi.di oggi Tananai che si esibirà con il suo ultimo singolo dal titolo Alibi, e la comica Barbara Foria. La prima partita è stata Pettinelli/Lettieri contro Cuccarini/Lo. Le sfide sono state le seguenti: Luk3 vs Nicolò (vince Nicolò), Senza Cri vs Raffaella (vince Senza Cri), TrigNO vs Luk3 (guanto di sfida vinto da TrigNO).