American Airlines lancia voli diretti da Venezia a Philadelphia e Dallas

Da domani e per tutta la stagione estiva,collegherà l'Aeroporto Internazionale diMarco Polo e ilInternational Airport con un volo diretto giornaliero. Dal 6 giugno,inaugurerà il nuovo collegamento giornaliero da- Fort Worth, il principale hub della compagnia. "La ripresa dei collegamenti stagionali trae il nostro hub di, così come i nuovi collegamenti con- Fort Worth, - rileva José Freig, Vice President International and Contact Center Operations di- evidenziano il nostro impegno a sostenere l'Italia come una delle principali destinazioni europee del nostro network in crescita". "La nuova linea su- aggiunge Camillo Bozzolo, Direttore Sviluppo Aviation del Gruppo Save - si inserisce nella nostra strategia di sviluppo della più ampia rete di collegamenti con hub intercontinentali, permettendo di raggiungere con comode connessioni Messico e Centro America".