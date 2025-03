Ilfoglio.it - Álvaro Bilbao nel cervello degli adolescenti e quel gran bisogno di parlarsi

Cosa passa nella mente? Attorno a questa fase della vita c’è un certo misticismo - un modo di pensare che sia un’età imperscrutabile, in cui non siamo padroni di noi stessi, speriamo che passi presto e non se ne parli più., neuropsicologo, con pazienza e sobrietà invece aiuta le persone giovani a capire se stesse e i genitori a capire i figli. E ci spiega parlando del suo ultimo libro, "Come funziona ildi un adolescente" (pubblicato da Salani), che alla base del suo lavoro c’è uno studio dei processi cognitivi e di come le varie aree delinteragiscono e determinano come ci sentiamo. E anche dilo che possiamo fare per sentirci meglio. “Pensiamo che le persone più resistenti sianole più dure, che non hannodell’aiuto altrui.