Ilfogliettone.it - Altro che cammino di Santiago | In Sicilia ne fai uno molto più economico: la natura e la spiritualità ti accolgono in questo paradiso terrestre

Leggi su Ilfogliettone.it

Lo storicodidi Compostela – Facebook – Ilfogliettone.itIl leggendariospirituale dide Compostela in Spagna non è l’unico in Europa. In Italia ne esiste uno altrettanto suggestivoÈ l’itinerario più conosciuto d’Europa, quello che per secoli milioni di pellegrini hanno percorso e continuano a percorrere in unin cui si intrecciano, sovrapponendosi, spirito religioso e interesse turistico-intellettuale.Stiamo parlando deldide Compostela, il complesso di itinerari di quasi 800 chilometri di lunghezza che si snoda tra la Francia e la Spagna per raggiungere la meravigliosa cattedrale di.Eppure, non tutti sanno che anche in Italia, per la precisione in, ne esiste uno di pari livello, se non superiore in termini di estetica paesaggistica e di impatto con la