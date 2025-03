Ilfogliettone.it - ALT! LEI NON PUÒ CANTARE: multa da 173€ da parte dei Carabinieri | C’è una legge che ti inchioda (e non ci puoi far nulla)

Se ti piace la musica anche in auto fai attenzione, il codice della strada ha messo regole ferree anche per questoIl Codice della Strada prevede sanzioni per i rumori molesti prodotti dai veicoli, compresi quelli generati da radio e stereo. L’articolo 155 del CdS vieta esplicitamente “rumori molesti causati dal modo di guidare i veicoli” o da “altri atti connessi con la circolazione stessa”. Questo significa che anche la musica a volume elevato può essere oggetto dise compromette la sicurezza stradale o disturba la quiete pubblica.Secondo il regolamento, la musica in auto non può superare i 60 decibel (LAeq) misurati a 10 cm dall’orecchio del guidatore, con il microfono rivolto verso la sorgente e con il veicolo chiuso. Tuttavia, questa soglia è difficilmente verificabile su strada, rendendo il controllo soggettivo e affidato alla discrezione degli agenti di Polizia.