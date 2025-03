Ilfoglio.it - "All'università mi sento in missione per conto di tutte le rugbiste italiane". Intervista a Emma Stevanin

Leggi su Ilfoglio.it

Rugby, Sei Nazioni donne, secondo turno: sabato si gioca Francia-Scozia (ore 14) e Galles-Inghilterra (ore 17.45), domenica Italia-Irlanda (alle 16, a Parma e su Rai e Sky). Fra le azzurre, sconfitte contro l’Inghilterra numero 1 al mondo, ci sarà anche, 22 anni, padovana di Megliadino San Fidenzio. Da bambina? “Timida, non molto atletica, ma solare”. Da ragazzina? “Più riservata che timida, comunque disponibile e sorridente, dicono che pensassi più agli altri che a me stessa”. Da grande? “Precisa, metodica”. Da sportiva? “Sempre, perché lo sport è sempre stato presente nella mia famiglia, ritenuto importante, considerato educativo e sociale. Un anno di ginnastica artistica, sufficiente per dimostrare la mia mancanza di talento, al saggio di fine corso i miei genitori si addormentarono.