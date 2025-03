Lidentita.it - All’Ue con gli Usa serve calma e sangue freddo

Leggi su Lidentita.it

La chiave di quello che sta succedendo tra Stati Uniti e Unione Europea è in qualche modo nelle parole della premier Giorgia Meloni nella sua intervista al Financial Times in merito all’attacco contro l’Europa lanciato dal vicepresidente Usa JD Vance: “Devo dire che sono d’accordo. Lo dico da anni. L’Europa si è un po’ persa”. .con gli UsaL'Identità.