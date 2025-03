Ilrestodelcarlino.it - Allerta rossa per il fiume Esino, a Jesi superata soglia di allarme: chiuse strade e sottopassi

(Ancona), 29 marzo 2025 – L’ha superato ladi. E il Comune diha chiuso vie eper l’meteo, raccomandando ai residenti che vivono in prossimità deldi restare ai piani alti delle loro case.viabilità: ecco leviabilità – ha scritto in mattinata l’amministrazione –. Chiusi idi via Latini e via Ripabianca (Goldengas),via Montelatiere (corta dall'Agraria per San Marcello), via del Burrone (tratto del cippo Martiri), tratto di via Piandelmedico (la strada laterale all'altezza del civico 51), via Santa Maria del Colle (smottamento). Prestare attenzione in prossimità di altriche costeggiano fossi o torrenti”. "Restate ai piani alti” È statainfatti ladidell'