Torinotoday.it - Allarme sifilide, gonorrea e clamidia: a Torino aumentano i casi, soprattutto tra i più giovani

Leggi su Torinotoday.it

come in Europa e nel mondo, quelli che riguardano le I.S.T. - infezioni sessualmente trasmissibili - sono dati in costante e forte crescita. A documentare iin città è il Ce.Mu.S.S., Centro Multidisciplinare per la Salute Sessuale attivo presso l’ospedale oftalmico in via Juvarra. È.