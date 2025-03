Iodonna.it - Alla BAM di Milano, apre un roseto per tutti

La Bella di Monza, dai fiori doppi arruffati e di colore porpora scuro. La Gertrude Jekyll, dedicatafamosa giardiniera inglese, una rifiorente color rosa intenso. La Gloria di Roma, profumata e con fiori doppi generosi. Sono solo alcune delle 120 piante di rose ospitate nei 600 metri quadrati del nuovissimodi Bam (Biblioteca degli Alberi di) – Oasi degli insetti e delle farfalle che verrà inaugurato domani, 30 marzo, a, in una giornata dedicata ai fiori edanza. Week-end di primavera: 4 fioriture che valgono il viaggio X Un regalo per i milanesi e non solo, perché questa sarà la più ampia collezione di rose presente sul territorio cittadino.