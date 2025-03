Ilrestodelcarlino.it - Alla asd Go Minibasket la gestione per cinque anni della palestra

È stata firmata la convenzione per lae riqualificazionecomunale di Vezzano. La giunta, a seguitoproposta progettuale d’investimento presentata dall’Asd Goall’amministrazione, ha valutato di procederestipulaconvenzione con la qualesocietà sportiva viene affidata perladell’impianto sportivo e la sua riqualificazione. Il progetto include interventi per un importo oltre ai 25mila euro tra cui il tinteggio di tutto il piano terra, manutenzione straordinaria dell’impianto idrico-sanitario in particolare delle docce e dell’impianto elettrico con sostituzione di corpi illuminanti, l’instzione di un nuovo impianto audio per un’acustica idonea al luogo e rifacimentosegnaletica orizzontale per tutte le attività.