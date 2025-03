Ilrestodelcarlino.it - Alimentazione consapevole: "Educhiamo i più giovani"

Educare legenerazioni ai ’Principi di un’’. Parte il progetto che vede insieme Ast Fermo, Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo e istituti scolastici per diffondere il messaggio della sanatra i. Il primo incontro, infatti, è previsto per l’8 aprile al Liceo A. Caro. A seguire, il 17 aprile, sarà il turno dell’Ipsia O.Ricci. L’Ast di Fermo e la Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo sono infatti, impegnate congiuntamente per diffondere il messaggio, soprattutto tra le nuove generazioni, dell’importanza di una sana e correttaper vivere meglio, di più e in salute. Il progetto è stato stilato dalla Uosd Diabetologia dell’Ast di Fermo, guidata da Paola Pantanetti e approderà nelle scuole in forma di Talk-Show. E’ stato condiviso e modulato insieme alle dirigenze scolastiche degli istituti interessati, nel corso di incontri e riunioni, ultima in ordine di tempo quella tenutasi a fine gennaio nella sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo.