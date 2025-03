Alfonso aiutami Il ‘tradimento di Tommaso’ e MaVi non ci vede più | chiama Signorini

Leggi su Caffeinamagazine.it

Non è finalista ma si sta godendo l’ultima settimana nella casa di questo Grande Fratello: solo lunedì 31 marzo Mariavittoria scoprirà se il pubblico ha deciso di farla arrivare fino in fondo. La dottoressa è infatti finita al televoto con Chiara nella scorsa puntata e in questi giorni le due si stanno giocando l’ultimo posto dopo quelli già guadagnati da Lorenzo, Jessica, Zeudi ed Helena.Ce la farà? Stando a quanto riporta il sito , secondo i 726 utenti che hanno partecipato fino alle ore 18:20 del 28 marzo al sondaggio di Reality House, a partecipare all’ultima sfida sarà proprio la fidanzata di Tommaso. E con percentuali che non lasciano spazio a dubbi:ha infatti già raggiunto l’ 83% dei consensi e batte di gran lunga Chiara, ferma al 17%.Leggi anche: “Perché vince Jessica”.