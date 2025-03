Alberto Stasi parla alle Iene | Voglio la verità Il nuovo indagato? Mai visto e mai sentito Il suo sogno dopo il carcere

Leggi su Open.online

«Mi auguro che si possa arrivare allae alla giustizia, soprattutto per Chiara, per la sua famiglia e per tutti». Sono le parole di, condannato a 16 anni per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nell’agosto 2007 a Garlasco, in provincia di Pavia. Il caso ha preso una nuova svolta con l’iscrizione nel registro degli indagati di Andrea Sempio. Per, questa novità è un vero e proprio «tsunami di emozioni», come racconta nell’intervista, in onda domani 30 marzo. «Sono fiducioso,che emerga tutta lae che venga alla luce ciò che ancora non è stato scoperto», aggiunge. A pochi mesi dalla possibilità di tornare libero,riflette sul proprio percorso: «Non è quest’ultimo periodo a fare la differenza. Le mie motivazioni sono più profonde: sarebbe molto più importante per me, per la mia famiglia e per Chiara, trovare la».