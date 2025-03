Davidemaggio.it - Alberto Stasi a Inside: “Mi auguro che salti fuori la verità, che emerga quello che non è ancora emerso”

Leggi su Davidemaggio.it

è il protagonista della prima puntata del nuovo ciclo di, lo spin-off de Le Iene in onda da domani – domenica 30 marzo – in prima serata su Italia 1.Intitolata “Delitto di Garlasco: caso riaperto”, è un’inchiesta di Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese per fare luce sulla vicenda dell’omicidio di Chiara Poggi nel 2007 a Garlasco, in provincia di Pavia, ricostruita con contenuti anche inediti, tra cui l’intervista esclusiva a colui che è stato dichiarato colpevole e condannato a 16 anni di carcere, ma che oggi torna a sperare dopo gli ultimi sviluppi e la riapertura del caso.Le dichiarazioni diNell’intervista asi apre a riflessioni sulla libertà e sulla sua vita quotidiana,e dentro il carcere. Ecco un’anticipazione delle sue dichiarazioni.