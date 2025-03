Secoloditalia.it - Alan Friedman al delirio: “La Orefici ha provocato, Prodi un vecchio nonno che ha subito un agguato” (video)

Leggi su Secoloditalia.it

“Conosco bene, anche a me una volta prese la guancia, non lo trovo offensivo. La giornalista di Nicola Porro ha fatto una specie dinei confronti di, ovviamente è una provocazione”.aggiunge il teatro dell’assurdo nella fantasmagorica multiforme difesa del gesto irricevibile del professore ed ex primo ministro. Nel corso dell'”Aria che tira” su la 7 lo scrittore e giornalista americano avanza un’idea francamente assurda. “”, “provocazione”? Una ricostruzione che ha lasciato basito anche Parenzo. Insomma, la colpa del fattaccio per lui è della.Acrobazia incredibile diper difendereha fatto un’acrobazia ancora più spericolata dell’ampio parterre che nei giorni scorsi sui giornali e durante i talk show hanno sfoderato tutto il loro vocabolario assolutorio sul gesto diverso Lavinia