Parmatoday.it - Al via nel Parmense 29 cantieri su strade, infrastrutture e corsi d’acqua danneggiati dalle piogge di novembre

Via libera a 110 nuovi interventi per completare e integrare i lavori di recupero, consolidamento e messa in sicurezza di, versanti.La Regione ha approvato il secondo stralcio da 16,5 milioni di euro del Piano per interventi urgenti da realizzare nei territori.