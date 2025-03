Lanazione.it - Al via il ciclo di seminari “Simboli, Arte e Storie. Esplorando la comunicazione visiva cinese”

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 29 marzo 2025 – Prende il via presso la sede di Arezzo dell’Università di Siena ildila”, curato dalla dottoressa Ornella De Nigris, nell’ambito delle attività dell’Aula Confucio, che ha sede presso il campus universitario. Il primo appuntamento si terrà il 2 aprile alle ore 10.15 presso l'Aula 8 della palazzina Donne nel campus universitario (viale Cittadini 33). Jenny Lin, docente della University of Southern California di Los Angeles, terrà un intervento dal titolo “The Global Art/Fashion System: New Silk Roads across Italy, China, and the United States”. Ildivuole approfondire diversi aspetti dellae culturale nella Cina moderna e contemporanea, con l’obiettivo di comprendere come il Paese narri se stesso e il suo rapporto con il passato.