Al Parco Da Vinci il firmacopie di Artie 5ive | unica data nel Lazio

Fiumicino, 29 marzo 2025 – Anche– come in passato altri artisti – ha scelto ilDacomelaziale in occasione dell’uscita del suo primo album ufficiale: “La Bella Vita”, confermando l’ormai nota predisposizione dela rendersi spazio di eventi interessanti, attrattivi e oltretutto gratuiti. Adatti ad un pubblico giovane, ma anche a famiglie e bambini.incontrerà al Dai suoi fans sabato 5 aprile dalle 17:00, davanti Arcaplanet, per un. L’appuntamento fa parte di un tour che porterà il famoso rapper in giro per l’Italia nel momento più esplosivo della sua giovane carriera. All’anagrafe Arturo Barioli, di origini italo sierraleonesi,segue uno stile che si rifa’ alla scuola drill di Detroit caratterizzata da bpm sostenuti e melodie rapide e ripetitive, bassi pesanti, acid e testi espliciti.