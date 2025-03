Aiutava un animale ferito in strada la 20enne travolta da un pirata alla guida col piede ingessato | arrestato nel suo letto aveva bevuto

Leggi su Open.online

Quando sono arrivati i carabinieri per arrestarlo, stava tranquillamente dormendo nel suoil 43enne accusato di aver investito e ucciso unaa Lurago Marinone, in provincia di Como. L’uomo si sarebbe messocon un. In piùprima dire: il suo tasso alcolemico è risultato pari a 1,49 mg per litro. Dopo l’incidente, il 43enne se ne sarebbe tornato nel suo appartamento per riposare.La ragazza trascinata per 50 metriLa ragazza era stata trascinata per circa 50 metri dopo essere statadall’auto del 43enne, che poi è scappato senza fermarsi. La ragazza è morta subito dopo il ricovero all’ospedale di Como, dove è arrivata con l’elicottero. Ad avvertire il 118 era stato il suo fidanzato, che si trovava con lei ed era rimasto illeso nell’incidente.