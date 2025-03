Ilgiorno.it - Agguato di via Marsala: i sicari due ore in attesa sotto casa, forse sono arrivati da fuori Milano

- Avevano un compito e l’hanno portato a termine, anche se resta da capire se l’sia stato messo in piedi solo per intimidire il bersaglio designato (ipotesi più verosimile) o se il copione prevedesse sin dall’inizio l’esplosione dei colpi di pistola per fortuna non letali. I due uomini – vestiti di nero e con le visiere dei cappellini calate sui volti – che l’altra notte hanno aggredito il cinese S.Z. hanno atteso per oredella vittima prima di entrare in azione: stando a quanto risulta, sarebbero comparsi prima delle 22 nella zona tra viae corso Garibaldi, aspettando il rientro del quarantaduenne attorno a mezzanotte. Dopo il blitz a mano armata, iscappati a piedi in direzioni diverse, così da depistare eventuali inseguitori. Gli investigatori della Squadra mobile, guidati dal dirigente Alfonso Iadevaia, stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere di videosorveglianza, a caccia di frame nitidi che possano portare all’identificazione; nel caso fossero stati schedati in passato per questioni legate all’immigrazione o per la commissione di reati, i loro connotati potrebbero essere confrontati con quelli inseriti nel software Sari per il riconoscimento facciale.