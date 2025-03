Tvplay.it - Affare a sorpresa Roma, Ranieri lo prende dalla Serie B: fissato il prezzo

Laha cominciato a lavorare in vista dell’estate. Nel mirino c’è un giocatore dellaB:ildel cartellino.Ha già cominciato a pianificare il proprio futuro la. Il direttore sportivo Florent Ghisolfi e Claudio, da ormai diversi giorni, hanno avviato il casting volto ad individuare il nuovo allenatore della squadra: di recente si è parlato molto di Gian Piero Gasperini ma il 73enne originario di Testaccio ha voluto smorzare le voci in questione, spiegando di essere al lavoro su un profilo differente rispetto a quello del tecnico nerazzurro. In corso, poi, le riflessioni relative alle mosse da attuare in estate per rafforzare la squadra.loB:il(Ansa) TvPlay.itNel mirino giallorosso, a, è finito un giocatore attualmente militante inB.