Dayitalianews.com - Adrano, sospesa l’attività di un bar, era abituale ritrovo di pregiudicati

Leggi su Dayitalianews.com

La Polizia di Stato ha sospeso temporaneamentedi un bar diperché ritenutodi.Il provvedimento di sospensione ha una durata di 7 giorni.Ad eseguirlo sono stati i poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di, a seguito delle costanti attività di controllo di bar, pub ed esercizi commerciali di somministrazione di bevande e alimenti, finalizzate a tutelare la sicurezza e l’ordine pubblico.Nello specifico, gli agenti del locale Commissariato hanno avuto modo di constatare, in più controlli effettuati in diverse occasioni, come il locale, situato nella centralissima via Catania, fosse divenuto un luogo di incontrodiritenuti responsabili di reati contro il patrimonio, contro la persona, tra cui anche tentato omicidio doloso, reati contro la pubblica amministrazione e legati allo spaccio di sostanze stupefacenti.