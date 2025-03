Anteprima24.it - Addio Celeste, la signora del tifo granata

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutidi Gigi CaliuloSarà una sfida diversa, senza girarci troppo intorno. Domani Salernitana-Palermo sarà velata dall’inevitabile tristezza che accompagna il popoloper la scomparsa diBucciarelli. Ridurre la sua figura a quella di una semplicesasarebbe offensivo per la sua memoria, per l’impegno che ha profuso per la causa delsalernitano fin quando le forze l’hanno sorretta e per l’intero movimento del sostegno calcistico nazionale. Pioniera della componente femminile delorganizzato,fu la prima presidentessa di un club di sostenitori. Non c’era trasferta senza la presenza della leader delle Fedelissime, senza la sua inconfondibile sagoma, senza il tono ruvido e deciso della sua voce. ConBucciarelli se ne va – senza retorica – un pezzo fondamentale della storia