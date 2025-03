Lanazione.it - Addio caro Francesco: "Passione e abnegazione"

Una folla di amici e colleghi ha partecipato ieri nella cappella di Sant’Anna al funerale del giornalistaCeccarelli, responsabile dell’ufficio stampa e delle relazioni esterne della Scuola Superiore Sant’Anna scomparso tre giorni fa a soli 54 anni dopo una malattia. Dopo la cerimonia il feretro è stato trasferito al cimitero di Bibbona per la tumulazione. In chiesa tanti cronisti arrivati da tutta la Toscana che lo hanno incrociato per lavoro nei suoi oltre vent’anni di attività e che hanno voluto testimoniare personalmente il cordoglio ai familiari del giornalista. Al termine della celebrazione la rettrice della Sant’Anna, Sabina Nuti, ha ricordato "lae l’con le qualiCeccarelli ha contribuito alla crescita della nostra Scuola, il suo contributo decisivo alla divulgazione scientifica e, soprattutto, ha interpretato al meglio uno dei pilastri del nostro lavoro, ovvero coniugare merito e mobilità sociale".