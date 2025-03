Liberoquotidiano.it - Addio alle bustine di zucchero? Ecco tutta la verità

Matteo Salvini sulla sua pagina Facebook ha lanciato l'allarme: in nome dell'ideologia green l'Europa potrebbe far sparire presto dia banconi dei bar lediche tutte le mattine usiamo per rendere dolce la bevanda che più ogni altra ci identifica. Apriti cielo, subito a dare addosso al leader leghista con accuse immotivate di diffondere fake news. Ebbene, Matteo Salvini ha ragione e vi spieghiamo nel dettaglio cosa sparirà da ristoranti, bar e caffetterie. A spiegarlo per filo e per segno è Pagella Politica: "Lo scorso dicembre il Consiglio dell'Ue e il Parlamento europeo hanno approvato ufficialmente un nuovo regolamento con l'obiettivo di ridurre, entro il 1° gennaio 2030, la produzione di rifiuti da imballaggi. I regolamenti europei, lo ricordiamo, sono atti legislativi vincolanti che devono essere applicati integralmente in tutti gli Stati membri.