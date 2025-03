Calciomercato.it - Addio a parametro zero e sogno Conte: “La Juventus non può permetterselo” | ESCLUSIVO

La Juve riparte da Tudor, ma per la panchina della ‘Vecchia Signora’ incombe sempre l’ombra di un altro grande ex come il tecnico salentinoLala scorsa settimana ha rotto gli indugi: tempo scaduto per Thiago Motta, con la squadra affidata a un grande ex come Igor Tudor. L’allenatore croato è stato accolto con tutti i favori del caso dal popolo bianconero e proverà a conquistare l’accesso in Champions League, obiettivo vitale per salvare la stagione alla Continassa.Antonio(LaPresse) – Calciomercato.itSulla situazione in casa Juve si è espresso Giovanni Albanese intervenendo a ‘Juve Zone’ sul canale You Tube di Calciomercato.it, soffermandosi in particolare sull’operato del Dt Giuntoli: “L’esonero è stato un incidente di percorso, un tentativo per salvare il salvabile. È ovvio che al termine della stagione si dovrà fare un bilancio e tirare una linea.