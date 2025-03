Thesocialpost.it - Addio a Kanzi, è morto il bonobo che capiva l’inglese e giocava ai videogiochi

Si è spento il 18 marzo, all’età di 44 anni,, ildivenuto celebre per la sua capacità di comunicare con i lessigrammi e per le sue incursioni virtuali nel mondo di Minecraft.viveva presso l’Ape Initiative, un’organizzazione con sede a Des Moines, in Iowa, dedicata alla conservazione e allo studio dei(Pan paniscus), una specie inclusa nella Lista Rossa delle specie a rischio.La notizia è stata diffusa dall’organizzazione, che ha sottolineato come la morte disia avvenuta inaspettatamente. L’animale, in cura per una malattia cardiaca, «si comportava come al solito ed era felice» fino al giorno della sua scomparsa. Nato il 28 ottobre 1980,era una figura simbolo per la conservazione dei, il cui DNA coincide al 98,7% con quello umano.Un pioniere della comunicazioneCon un vocabolario di circa 3.