Addio a Celeste Bucciarelli, la "mamma" degli ultras della Salernitana

Il mondo del tifo salernitano piange la scomparsa di, storica sostenitricee fondatrice del club “Le Fedelissime“. Se n’è andata a 85 anni, dopo aver combattuto contro una polmonite che purtroppo non le ha lasciato scampo.Poche settimane fa la festa all’Arechi per gli 85 anniSolo poche settimane fa, la società granata l’aveva festeggiata allo Stadio Arechi in occasione del suo compleanno, donandole una maglia celebrativa. Una giornata immortalata nella foto ricordo con Roberto Breda e Luca Fusco e con l’attaccante Alberto Cerri. Un momento emozionante che ha rappresentato l’ennesimo attestato di stima e affetto per una donna che ha dedicato la sua vita alla passione per i colori granata.era molto più di una semplice tifosa: con il suo amore incondizionato per la, ha abbattuto pregiudizi e stereotipi, fondando nel 1985 il club “Le Fedelissime” assieme ad altre due amiche.