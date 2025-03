Ilrestodelcarlino.it - Acquisto di un nuovo pulmino. Concerto a San Giuseppe

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Una serata di musica a scopo benefico per acquistare un. La Casa della Carità Beata Vergine della Ghiara organizza per oggi alle 17 presso la chiesa di Sanin via Fratelli Rosselli 31 a Reggio Emilia, ildi Ensemble Barocco con le musiche di Vivaldi e Corelli. L’ingresso all’evento è ad offerta libera ma consapevole in quanto il ricavato verrà devoluto interamente al progetto di crowdfunding dal titolo "Quattroruote su quattro ruote - Unper moltiplicare gli incontri" per l’, appunto, delper il trasporto degli ospiti della Casa di Carità che in molti casi si muovono su sedia a rotelle. Ilprevede la presenza dei musicisti: Pietro Bolognini, Sara Sole Stojmenov, Tommaso Paronuzzi, Francesco Gaspari, Pietro Ceccarelli, Bianca Zanetti, Camille Bergsma, Valery Lopez, Stefano Chiesi e Leonardo Pini.