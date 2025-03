Dayitalianews.com - Achille Lauro e Alessandro Onorato, il duetto a Piazza di Spagna è da brividi – VIDEO

L’Assessore ai Grandi Eventi del Comune di Roma ha condiviso sui social la sua ‘kermesse’ al fianco del cantante di ‘Incoscienti giovani’.“Un ragazzo che ama Roma, un grande artista che vive il successo che merita”. Queste le parole di, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, di Roma capitale, che rende omaggio all’iniziativa di, il cantautore romano che ha scelto la magia della Capitale come sfondo delclip del suo nuovo brano dal titolo ‘Amor‘.L’omaggio alla Capitale“Vi devo tutto”, ha dettoai 1500 fan, giovedì 27 marzo, riuniti al Foro Italico per girare insieme all’artista il nuovoclip. E per ringraziarli, il cantautore romano ha dedicato loro un mini concerto con voce e pianoforte sulla scalinata didi