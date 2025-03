Anteprima24.it - Accusato di tentata truffa allo Stato, assolto finanziere salernitano dal Tribunale militare

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiIl fatto non sussiste. Con questa motivazione, i giudici deldi Napoli, in composizione collegiale, hannoundi 39 anni originario di Eboli ed in forza al gruppo aeronavale di Messina, dall’accusa dinei confronti dell’amministrazione.Il, residente nella Valle del Sele, assistito dagli avvocati Pietro Fasano e Bruno Larosa, eradall’amministrazionedi averto lofacendo passare un incidente stradale per un infortunio sul lavoro, ha dovuto affrontare un processo dinanzi aldurato circa cinque anni. Al centro del processo, la richiesta presso l’amministrazionedove prestava servizio da parte del 39enne, di aver chiesto indebite spettanze risarcitorie-compensative per un presunto danno subito in servizio per un incidente sul lavoro avvenuto nel luglio 2021.