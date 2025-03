Ilgiorno.it - Accumulatori seriali di animali. Incontro per imparare a uscirne

Quando si sente parlare di accumulo compulsivo, questo viene spesso unicamente associato agli oggetti. Ci si immagina case piene di cose inutili, quantità eccessive di mobili, soprammobili, vestiti e qualunque tipo di oggettistica. Ebbene, la patologia si estende anche in ramificazioni meno conosciute, come l’accumulo di(o sindrome di Noè). Le persone che ne soffrono tendono a riempire la propria abitazione di, di specie differenti a seconda dei casi, lasciandoli a loro stessi e senza garantirgli le dovute cure. Cure che, anche con il massimo impegno, nessuno potrebbe assicurargli, considerato che sonocostretti a convivere tra loro in numeri eccessivi. Cani, gatti e qualunque altra specie vittima di questo fenomeno vivono in condizioni degradate, senza cibo o acqua a sufficienza, privati di spazi puliti e lontani dalle interazioni sociali.