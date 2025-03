Quotidiano.net - Accordo tra Busitalia e SIMET per potenziare il trasporto su gomma in Calabria

Leggi su Quotidiano.net

E' un'opportunità per migliorare il servizio disuin tutto il territorio calabrese l'siglato traRail Service, società interamente controllata da(Gruppo FS), e, storica azienda delpasseggeri su, attiva indal 1965. Soddisfazione è stata espressa dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, che - è scritto in una nota del Mit - "ha seguito con attenzione il dossier, auspicando tale soluzione per rilanciare i servizi di media e lunga percorrenza, in particolare, per tutto l'alto Jonio Cosentino, e la tutela occupazionale". L'operazione di acquisizione nasce dal Protocollo d'intesa siglato il 9 novembre 2023 presso il Ministero dei Trasporti e rappresenta un importante tassello nel piano di sviluppo strategico diper modernizzare i servizi sued ampliare l'offerta di mobilità integrata anche sul territorio nazionale.